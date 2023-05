Mondial U20 : Le Sénégal chute face au Japon pour son entrée en lice … Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2023 à 01:20 | | 0 commentaire(s)|

C’était le pire scénario envisageable pour l’équipe nationale de football du Sénégal des U20 qui vient de subir une défaite d’entrée face au Japon lors de la première journée du mondial des U20. Une entame de compétition ratée par le sélectionneur Malick Daf et ses poulains qui n’ont pas réussi à déployer leur jeu habituel face au Japon. Menés au score dès la 15e minute de jeu sur un but de Matsuki Kuryu qui a ouvert le score pour le japon d’une puisante frappe, les Lionceaux n’ont jamais pu recoller au score. Pourtant, quelques minutes après avoir concédé l'ouverture du score, le capitaine du Sénégal, Samba Diallo, avait réussi à égaliser. Malheureusement, son but sera refusé par la Var. Actuellement derniers du groupe C avec Israël également battu par la Colombie (1-0), les champions d’Afrique en titre sont maintenant devant le fait accompli, pour leur deuxième match contre Israël, le mercredi 24 mai, le Sénégal devra impérativement gagner pour rester dans la compétition.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Mondial-U20-Le-Senegal-c...

Accueil Envoyer à un ami Partager