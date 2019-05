Mondial U20-Sénégal-Colombie, ce dimanche : Un duel décisif pour le second tour Les « Lionceaux » juniors du Sénégal affrontent, ce dimanche à Lublin, la Colombie en match de la 2ème journée du Groupe A de la 22ème Coupe du monde des moins de 20ans. La capitaine Ousseynou Cavin Diagne et ses partenaires auront une revanche par procuration à prendre sur des « Cafétéros » juniors dont les grands-frères avaient battu les « Lions » (1 but à 0 signé Yerri Mina), le 28 juin dernier à Samara, en Russie, lors de la « grande » Coupe du monde en Russie.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Mai 2019 à 10:20

Sénégalais et Colombiens avaient remporté leur premier match dans ce Mondial juniors face respectivement à Tahiti (3 – 0) et à la Pologne, pays hôte (2 – 0). Au-delà de cette revanche que les joueurs du coach Youssouph Dabo tenteront de prendre, il s’agira pour eux de sécuriser dès ce dimanche leur place en huitièmes de finale. Pour cause, s’ils s’imposent Amadou Sagna, auteur d’un retentissant triplé contre Tahiti, et ses coéquipiers auront presque validé leur présence au second tour avant d’affronter la Pologne lors de la dernière journée du Groupe A.



Rappelons qu’après une journée dans cette Coupe du monde des moins de 20 ans, les représentants africains affichent un bilan plutôt satisfaisant : deux victoires (du Sénégal contre Tahiti 3 – 0 et du Nigeria face au Qatar 4 – 0), un nul (du Mali contre le Panama 1 – 1) et une défaite (de l’Afrique du Sud 2 – 5 devant l’Argentine).



Isfp



