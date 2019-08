Mondial basket 2019 : le drapeau national remis aux Lions L’équipe nationale masculine de basketball, en partance pour la Coupe du monde 2019 prévue en Chine, a reçu lundi le drapeau national des mains du ministre des sports, Matar Bâ, a constaté l’APS.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 10:24 | | 0 commentaire(s)|

« Nous avons pris un engagement d’être aux côtés de tous ceux qui ont été élus par les différentes disciplines sénégalaises (…). C’est un devoir pour nous de vous accompagner en mettant les moyens nécessaires, quelle que soit la difficulté qui peut se dresser devant nous », a-t-il dit en s’adressant aux Lions du basket.



Il rappelle que cette cérémonie intervient quelques jours après la remise du drapeau national aux Lionnes du basket qui ont perdu dimanche la finale de l’Afrobasket dames devant les Nigérianes.



« Le message du président de la République que j’ai ainsi l’honneur de vous transmettre est d’abord, celui de gratitude, pour votre promptitude à répondre chaque fois favorablement à l’appel de la nation, au prix parfois de lourds sacrifices », a indiqué Matar Bâ.



Il a rappelé que le basketball sénégalais, bénéficiant d’une « très bonne image » et d’une « forte notoriété » au plan africain et mondial, « les attentes légitimes du peuple sont de voir les Lions, honorer le drapeau national » durant tout leur séjour en terre chinoise.



« En recevant le drapeau symbole de notre souveraineté nationale et internationale et en revêtant le maillot de l’équipe nationale, vous endossez la lourde responsabilité de défendre et d’honorer les couleurs nationales », leur a-t-il lancé.



Les lions sont logés dans le groupe H du Mondial 2019, en compagnie de la Lituanie, du Canada et de l’Australie.



La compétition se déroulera du 31 août au 5 septembre prochain, en Chine.

APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos