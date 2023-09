Mondial des sourds : le Sénégal jouera les quarts de finale contre les États-Unis Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Septembre 2023 à 22:13 | | 0 commentaire(s)|

L'équipe du Sénégal va rencontrer celle des États-Unis d'Amérique, dimanche à 8 h 30 (1 h 30 à Dakar), pour les quarts de finale des Championnats du monde de football des sourds, qui se tiennent depuis samedi 23 septembre en Malaisie, a-t-on appris vendredi de son entraîneur, Souleymane Bara Fomba. Les Lions du Sénégal ont battu l'Arabie Saoudite lors des huitièmes de finale, 3-0. L'équipe des États-Unis d'Amérique a éliminé celle d'Angleterre, 1-0. ''Je suis animé par un sentiment de joie et de fierté. Ce n'était pas évident de se qualifier en quarts de finale, si on tient compte de la préparation que nous avons faite, laquelle nous a rendus assez forts pour en arriver là'', a dit Fomba dans un entretien par téléphone avec l'APS. ''Mes joueurs ont livré un match très technique et très physique. L'équipe saoudienne est joueuse et aime garder le ballon au milieu, faire des intervalles et des transitions'', a-t-il dit en décryptant son dernier match. Souleymane Bara Fomba estime que face aux Saoudiens ''il fallait couper la transition […] pour gêner les deux sentinelles qui portaient le ballon''. ''Nous y sommes arrivés après quatre-vingt-dix minutes. Durant la seconde période, nous avons poussé plus loin. Nous avons certes manqué beaucoup d'occasions, mais il fallait continuer à insister parce que l'adversaire était lessivé. Nous avons profité de cela pour marquer trois buts'', a expliqué Fomba. Le Sénégal a battu la Thaïlande (3-0), mercredi, lors de son troisième match en phase des poules. Lors de la première journée des poules, les Lions avaient dominé l'Argentine (2-0). Ils ont ensuite concédé le nul avec l'Ukraine (2-2), pour leur deuxième rencontre. Les Championnats du monde de football des sourds sont une compétition mondiale organisée une fois tous les quatre ans par le Comité international des sports pour les sourds, chez les hommes et les dames en même temps. Chez les hommes, la Turquie est la nation la plus titrée avec deux trophées remportés en 2012 et en 2016. En dames, les États-Unis sont le pays le plus titré, avec deux coupes remportées lors des mêmes éditions (2012 et 2016). La finale de cette année est prévue samedi 7 octobre. APS



Source : Source : https://lesoleil.sn/mondial-des-sourds-le-senegal-...

