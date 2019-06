Mondial féminin: Cameroun et Nigéria au second tour

L’Afrique, avec le Cameroun et le Nigeria, a qualifié deux de ses trois équipes au second tour de la Coupe du monde féminine qui se poursuit en France.



Le Nigéria, champion d’Afrique en titre, avait perdu son dernier match de poule contre la France 0-1. Il a donc attendu jusqu’à la dernière journée du premier tour pour voir son billet validé.



Les Nigérianes sont classées à la 3e place de leur poule à la faveur de leur victoire aux dépens de la Corée du Sud 2-0, leurs matchs contre la Norvège et la France s’étant soldés par deux revers, 0-3 et 0-1, respectivement.



Les Lionnes Indomptables du Cameroun ont dû pour leur part ,puiser dans leurs dernières ressources pour gagner 2-1 contre la Nouvelle Zélande et composter leur billet pour les huitièmes de finale du Mondial 2019. Elles avaient perdu (0-1) contre le Canada et (1-3) contre les Pays-Bas.



L’Afrique du Sud, avec trois défaites de rang (1-3, contre l’Espagne, 0-1 contre la Chine et 0-4 contre l’Allemagne), reste la seule équipe nationale à rester à quai.



Le Nigeria sera ainsi opposé à l’Allemagne en huitième de finale, samedi, le Cameroun devant faire face dimanche à l’Angleterre.













Aps

