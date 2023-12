Mondial féminin de handball : Le Sénégal contraint la Croatie au nul

La 26eme édition de la Coupe du monde féminine de handball se déroule actuellement au Danemark, en Suède et en Norvège. L'Equipe féminine de handball du Sénégal a fait son entrée en matière, ce vendredi, contre la Croatie. Un match extrêmement serré qui s’est finalement soldé par un frustrant match nul 22-22.)



Un résultat assez mitigé si on sait que les Lionnes qui ont mené au score pendant très longtemps, ont cédé en fin de partie. Entre l’expulsion de Fanta Keita et le coup de fatigue dans les dernières minutes de jeu, les handballeuses sénégalaises n’ont pas été capables de tenir le rythme. Malgré cela, il est important de souligner la performance XXL de Doungou Camara (10 buts) qui permit aux Lionnes de tenir le coup.



Le Sénégal va jouer son prochain match contre un très gros la Suède pour finir face à la Chine dans le groupe A.



Mouhamadou Moustapha GAYE

