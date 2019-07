Mondiaux de Roller 2019 : Awa Baldé médaillée d’or, établit un nouveau record du monde Le Freestyle en ligne a été présenté pour la première fois aux Championnats du Monde de Barcelona 2019 avec Slides and Jump et a distribué ses premières médailles. La jeune Sénégalaise, Awa Baldé a été sacrée championne du monde et a établi par la même occasion, un nouveau record du monde, apprend-on sur la page facebook de la Fédération Sénégalaise de Roller-Skateboard.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2019 à 23:43 | | 0 commentaire(s)|

Très puissante, la Sénégalaise Awa Baldé a relégué l’Espagnole, Marina Oliveras championne du monde en titre, derrière elle, pour s’imposer. La Sénégalaise a réussi son exploit avec un saut de 1,30 mètre et a également établi un nouveau record du monde.

Pour rappel, en 2017 déjà lors de la Coupe du monde, Awa Baldé avait battu le record établi au temps chez les dames, qui était de 1.20 mètre et avait décroché la médaille d’Or. Cette fois, elle a poussé la barre plus haute en établissant le nouveau record à 1.30 mètre. Bravo Gaïndé !!!

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos