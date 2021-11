Monnaie électronique dans l’Uemoa : La Valeur de transactions estimées à 20451,66 milliards de FCFA à fin décembre 2020

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Novembre 2021 à 00:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon la Bceao qui donne l’information dans « Rapport semestriel de surveillance des moyens et services de paiement à fin décembre 2020 », cette progression enregistrée au niveau de tous les opérateurs s'explique par la diversification des offres de services financiers numériques (ouverture de nouveaux corridors de transfert, services bank to wallet et wallet to bank (B2W/W2B), collecte de fonds, etc.) ; l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché ; la poursuite des efforts de digitalisation des paiements des Etats et l'adhésion continue des populations aux services financiers mobiles.



Il ressort de l'analyse des données que le secteur de la monnaie électronique dans l'Union est principalement dominé par les établissements de monnaie électronique qui détiennent plus de 70% du marché sur les deux derniers trimestres de l’année 2020.



Adou FAYE







Source : A fin décembre 2020, le nombre de transactions via les comptes de monnaie électronique s'est établi à 1,74 milliard représentant une valeur de 20.451,66 milliards de francs CFA contre 1,16 milliard d’opérations pour une valeur de 12.346,56 milliards de francs CFA à fin juin 2020, soit des accroissements de 50% en volume et de 65,65% en valeur.Source : https://www.lejecos.com/Monnaie-electronique-dans-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos