Montage de SCP ECUMES et de DIRE IMMOBILIER: Comment Abdoul Mbaye a utilisé le nom de son assistante pour créer ces deux entreprises Abdoul Mbaye accuse Aliou Sall d'être passé par une société, Agritrans, gérée parson oncle, pour percevoir des commissions présumées. A charge pour le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations(Cdc) de prouver le contraire. N’empêche, il convient de rappeler qu'Abdoul Mbaye, qui s’est érigé en chantre de l’éthique, a lui aussi utilisé le nom de son... assitante pour monter deux sociétés immobilières dont l’une, qui fait dans le haut standing sur un terrain qui devait accueillir le siège de la Fondation Kéba Mbaye reconnue d’utilité publique, a commencé à livrer des appartements avec vue sur mer vendus à prix d’or.Mieux, le projet a bénéficié d'un financement de la Bhs, chargée d'accompagner l’habitat...social, dont l’actuel Dg avait été recruté par Abdoul Mbaye- qui a dirigé la banque pendant plusieurs années au service crédit de la banque. La classe !

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 06:00 | | 0 commentaire(s)|

Marième Paulèle Fall est ce qu’on peut appeler une très, très fidèle assistante. De la Banque de l’habitat du Sénégal (Bhs), à l’ex-Bst et jusqu’à la Primature, elle a toujours été auprès d’Abdoul Mbaye qui, pour gérer discrètement ses affaires, n’a pas hésité à la désigner, sur le papier, comme la «gérante» d’au moins deux de ses sociétés spécialisées dans l’immobilier.



Libération révélait en effet que les Dakarois sont sans doute tomber sous le charme de ce magnifique projet immobilier, surplombant la mer, au Cap manuel. Surnommé«Las Brisas », ce projet se décline en «3 sous sol, R-6 etR+1 », comme l'indique un panneau.Dans les détails,il s’agit d’appartements de luxe vendus à prix d’or. Initialement, le site avait été attribué à la Fondation Kéba Mbaye, reconnue d’utilité publique, pour accueillir son siège. Mais, le bail a été transformé en Tf 9354 Dakar-Plateau.Mieux, en lieu et place du siège de la Fondation dédiée à l’illustre juge et père de l'ancien Premier ministre, il a été donc érigé sur le terrain «Las Brisas» dont la promotrice est la Société civile de portefeuille (Scp) Ecumes.



Et qui figure dans les statuts de la Scp Ecumes, montée le 18/09/2014 et dont le capital est un million de Fcfa,d'après l'Apix?



Marième Paulèle Fall (voir fac simulé), selon de nouveaux éléments documentés. En réalité, et comme on le savait aisément, le bénéficiaire économique de la Scp Ecumes est Abdoul Mbaye. Cette précision faite, jetons un coup d’œil encore sur le financement de «Las Brisas». C’est la Banque de l’habitat du Sénégal (Bhs), qu’Abdoul Mbaye a eu à diriger,qui lui a donné 1,9 milliard de Fcfa sur la base d’une hypothèque sur le terrain attribué donc, dans un premier temps, à la Fondation Kéba Mbaye. On a appris qu'Abdoul Mbaye lui même tout en étant caution a apporté… 2,5 milliards comme autofinancement, selon nos informations supplémentaires. Cette «générosité» de la banque pour une société au capital d’un million- moins que celui de... Petro Asia- constitue purement et simplement un détournement d’objectif d’autant que le rôle premier de la Bhs est de financer l'habitat social et non de luxe depuis sa création en 1979, comme nous l'indiquions. Mais la Bhs pouvait-elle refuser cette dérogation à son... ancien Directeur général? Qui plus, Libération a appris que c'est Abdoul Mbaye, alors directeur général de la Bhs qui avait...recruté l'actuel occupant du poste au service crédit

de la banque. Ce dernier ira par la suite à la Bicis avant de revenir à la Bhs. Pouvait-il ne pas rendre l'ascenseur à son bienfaiteur? Comment un bail attribué à la Fondation Kéba Mbaye a fini par accueillir ce projet immobilier de luxe avec des appartements vendus à plus de 200 millions de Fcfa

? Pourquoi Abdoul Mbaye s’est réfugié derrière son assistante pour le montage de Scp Ecumes s'il n'a rien à cacher?

On pourrait se poser la même question concernant « Dire Immobilier». Comme le révélait Libération, cette société, do

nt le registre commerce -SN DKR

2008 B 1239- a été déposé au tribunal de Pikine est «gérée» aussi par Marième Paulèle Fall mais appartient, comme ScpEcumes, à Abdoul Mbaye. Depuis des années,dire n’a déposé aucun état financier auprès du greffe. Pour- quoi? On voit déjà Abdoul Mbaye, comme tous les opposants lorsqu’ils sont concernés par des révélations, accuser le... Pouvoir sans apporter la moindre réponse comme l’autre qui a filé relax un permis de recherche or à son épouse alors qu’il était président du Conseil général des mines.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos