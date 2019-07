Mopti (Mali) : Le Président de la Cedeao, Moustapha Cissé Lo en prophète... de la paix

Le Président du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), le sénégalais Moustapha Cissé Lo a pris son bâton de pèlerin... de la paix pour un retour de l'ordre au Mali. Accompagné d'une forte délégation de députés de la Communauté, il s’est rendu ce mercredi, á Mopti (Centre) . Cette 5ème région du Mali est marquée, depuis un certain temps, par des scènes de violence(s) inouïe(s) ayant occasionné plusieurs morts et des milliers de déplacés. Les parlementaires de la CEDEAO se sont enquis de la situation sécuritaire et ont présenté leurs sincères condoléances aux autorités locales et les familles des victimes. Un important lot de dons (riz, huile) a également été offert aux populations victimes.