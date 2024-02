Mor Loum ( Chercheur sur le terrorisme) : « La lutte contre le terrorisme… une priorité essentielle ! » Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2024 à 01:08 | | 0 commentaire(s)|

La lutte contre le terrorisme constitue une priorité essentielle pour de la Coalition islamique militaire contre le terrorisme (Cimct) créée en décembre 2015 par Son Altesse Royale, le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saud.

Faire barrage au terrorisme. Telle est la mission que s’est assignée cette coalition créée dans le but d'unifier les efforts des Etats membres au nombre de 42 pays du monde islamique dont le Sénégal et dirigée par ​​​le Général Major Pilote saoudien, Mohammad bin Saeed Al-Moghidi​. La coalition est placée sous la conduite de l'Arabie saoudite pour prévenir les attentats terroristes, assurer la sécurité des citoyens, unifier et soutenir les efforts intellectuels, médiatiques, mais aussi lutter contre le financement du terrorisme. La coalition se positionne comme partenaire dans la lutte mondiale contre ce fléau.

Elle a pris des dispositions efficientes pour renforcer les opérations préventives, traquer des opérations de financement du terrorisme, coordonner l’appui militaire et de secours dans les pays membres afin de leur permettre de vaincre les groupes terroristes armés et ainsi alléger les souffrances des populations. Lors d'une réunion tenue à Riyad en mars 2016, les chefs d'état-major des Etats islamiques ont affirmé leur intention d'intensifier leurs efforts de lutte contre le terrorisme par le biais d'une action conjointe en fonction de leurs capacités, et sur la base de la volonté de chaque État membre de participer à des initiatives ou programmes dans le cadre de la Cimct, conformément aux politiques et procédures de chaque Etat, sans atteinte à la souveraineté des États membres de la Coalition. Ils ont également souligné l'importance d'activer le lancement de la Coalition à travers une réunion des ministres de la défense des États membres. Pour rappel, la Coalition islamique militaire contre le terrorisme (Cimct) a tenu, au mois de décembre 2023, à Riyad, sa deuxième réunion pour discuter des réalisations les plus marquantes et les initiatives relatives à ses domaines d'action, notamment idéologique, médiatique et le financement du terrorisme. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la préparation de la réunion des ministres de la Défense des Etats membres qui se tiendra en février 2024. La lutte que la Cimct mène contre le terrorisme repose sur quatre tâches fondamentales de l’Alliance : idéologie, communication, lutte contre le financement du terrorisme, militaire. L’objectif étant de construire un avenir meilleur pour les générations futures, à travers un message cohérent et global qui réaffirme les principes islamiques de modération, de tolérance et de compassion ; et lutter contre le discours de l’idéologie extrémiste violent, tout en présentant la vraie nature de l'Islam, en soutenant des réformes idéologiques, psychologiques et sociologiques.

Dans le domaine de la Communication, il s’agit de produire et de diffuser des contenus attractifs fondés sur des éléments factuels et des études scientifiques, dans le but de prendre le contrepied de la rhétorique et des allégations diffusées par les idéologies extrémistes ; de dénoncer les contre-vérités et les dérives doctrinales qu’elles contiennent ; d’insuffler espoir et optimisme ; et d’en mesurer l'impact sur les mentalités et comportements.

Source : https://www.dakaractu.com/Mor-Loum-Chercheur-sur-l...

