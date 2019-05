Mort de Fallou Ka : son père exige les résultats de l’autopsie et le certificat de genre de mort Après l’arrestation de 3 policiers et un agent de sécurité de proximité (Asp), impliqués dans la mort de Fallou Ka, le père de la victime, décédée, le 1er mai dernier à la Mac de Diourbel, a exigé la délivrance des résultats de l’autopsie et le certificat du genre du mort.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

« Nous laissons la police faire son travail, mais nous exigeons les résultats de l’autopsie et le certificat du genre de mort pour pouvoir porter plainte dans cette affaire », a dit, Aly Ka, père du jeune berger sur la RFM. Qui ajoute, « si on porte plainte maintenant, on peut nous dire qu’il est décédé d’une mort naturelle. Nous voulons vraiment savoir de quoi notre fils est mort ».

Arrêté le 29 avril dernier, Fallou Ka est décédé deux jours après son internement à la Mac de Diourbel. Les mis en cause sont suspectés d’avoir torturé le défunt.



