Mort de George Floyd après une interpellation: les 4 policiers ont été renvoyés

George Floyd, âgé d’une quarantaine d’années, est mort lundi soir à la suite d’une brutale arrestation de police qui a été filmée par une passante et diffusée en direct sur Facebook.



Dans cette vidéo, on peut le voir plaqué contre le sol d’une rue de Minneapolis, le genou d’un policier sur son cou, et on l’entend déclarer à plusieurs reprises, le souffle coupé : "s’il vous plaît, je ne peux plus respirer". Plusieurs fois dans l’enregistrement, on remarque que les forces de l’ordre sont interpellées par des passants mais ne bougent pas.



George Floyd a finalement été transporté en ambulance jusqu’à un hôpital, où il est décédé quelque temps plus tard. Depuis, les images de son interpellation ont circulé dans le monde entier et provoqué une vague d’indignation.



Benjamin Crump, un avocat connu pour défendre des victimes noires de bavures policières, est désormais en charge de représenter la famille de la victime. Dans un communiqué, ce dernier a dénoncé un usage de la force "abusif, excessif et inhumain".