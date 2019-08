Mort de Mafatim Mbaye: Le commissaire des PA de Thiès disculpe ‘‘El Capo’’ Le commissaire de la police des Parcelles Assainies de Thiès a réitéré la position de la police après le meurtre de Mafatim Mbaye, tué, vendredi soir lors d’affrontements entre forces de l’ordre et conducteurs de motos jakarta.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Août 2019 à 10:02 | | 0 commentaire(s)|

Modou Diagne a soutenu sur Iradio que les policiers «n’ont pas du tout touché au conducteur de moto-Jakarta retrouvé mort avec un sac de sel sur sa moto. Il y a eu bel et bien des jets de pierres des conducteurs de motos-Jakarta contre les policiers, lorsque les forces de l’ordre ont arrêté un des leurs avec 500 kg de chanvre indien. Et c’est après l’opération, au retour du commissariat, qu’ils ont appris qu’il y a eu mort d’homme ».

