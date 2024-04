Mort de Mohamed Diop : 6 policiers du commissariat de Pikine en garde à vue à la DIC Rédigé par leral.net le Mardi 2 Avril 2024 à 06:54 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu / Dakar / Charlotte Diop Sa mort suite à des sévices corporels infligés par des policiers lors de son arrestation le 19 mars 2024, avait plongé Pikine dans de violentes manifestations ayant occasionné plusieurs dégâts matériels importants. Les parents de Mohamed DIOP présumé dealer avaient contesté les premières conclusions servies par la police. Leur plainte a permis l’arrestation de 6 policiers du commissariat de Pikine. Selon des sources proches de l’enquête, les 6 policiers en service au commissariat de Pikine sont visés pour meurtre sur la personne de Seydina Mohamed DIOP. « Ils auraient arrêté le mis en cause qui a conduit au niveau du Technopole pour être passé à tabac. Conscients d’avoir trop violenté leur victime, les six agents l’ont déposé dans une structure médicale où il décèdera au bout de quelques jours », révèle la source. Le drame pour les policiers, souligne notre interlocuteur, « Un acolyte de la victime était présent lors de son arrestation mais avait échappé de justesse après avoir satisfait aux exigences des policiers ». Pour rappel, la police s’était dédouanée à travers un communiqué du Bureau des Relations Publiques en précisant, « que sur réquisition, ils ont été pris en charge au Centre de santé Dominique. Après les premiers soins, le médecin traitant a requis le transfèrement du nommé Seydina Mouhamed DIOP qui présentait des difficultés respiratoires. Avec l’appui des sapeurs-pompiers, ce dernier a été acheminé et admis à l’hôpital Principal de Dakar où son décès est survenu dans la nuit du 24 au 25 mars 2024 ». Selon toute vraisemblance et au vu des découvertes des enquêteurs de la DIC, les six policiers pourraient être présentés ce mardi devant le Procureur de la République pour coups et blessures volontaires ayant donné la mort.



