Mort de Moustapha Ba : La justice française penche pour un possible suicide

Sénégal Atlanticactu/ Mamadou Moustapha Ba/ Saliou Ndong D'après le site Africa Intelligence, les autorités françaises ont conclu que Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre sénégalais de l'Économie et des Finances, décédé début octobre à Paris, aurait mis fin à ses jours. Cette hypothèse a été transmise aux autorités sénégalaises, qui, trouvant les circonstances de sa mort préoccupantes, ont lancé leur propre enquête. Mamadou Moustapha Ba est décédé en France le 4 novembre 2024, à l'âge de 59 ans, suscitant rapidement des interrogations au Sénégal. Le procureur de Dakar a ordonné une enquête approfondie pour élucider les causes de sa mort. Une autopsie a révélé des éléments laissant penser à une mort non naturelle, ce qui a conduit les autorités sénégalaises à prolonger l'enquête avant d'autoriser la restitution du corps pour les funérailles. La Division des Investigations Criminelles (DIC) de Dakar est en charge de l'enquête et a débuté les auditions, notamment celle de Yacine Sall Bâ, l'épouse du défunt. Elle a fourni des informations sur les derniers jours de M. Ba en France, ses relations et son état de santé. Les enquêteurs français et sénégalais collaborent activement pour faire la lumière sur cette mort considérée comme suspecte. Les conclusions de l'enquête orienteront les prochaines étapes, y compris le rapatriement du corps pour les obsèques.



