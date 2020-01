Mort de Wattao: Alassane Ouattara, Soro Guillaume et Hamed Bakayoko réagissent !

L’annonce de la mort du Colonel-Major Issiaka Ouattara n’a également pas laissé indifférent Soro Guillaume, ex-Président de l’Assemblée nationale. “En effet l’irréparable s’est produit. L’un des piliers du 19 septembre 2002 s’est effondré. Je dis bien un des piliers. Je pense à ses enfants et à toute sa grande famille. Je reviendrai sur l’homme”, a-t-il réagi sur son compte twitter.



Hamed Bakayoko, Ministre d’Etat, Ministre de la défense a pour sa part déclaré : “C’est avec beaucoup de tristesse et de peine que j’ai appris le décès de mon frère, le Colonel-major Ouattara Issiaka. En ces circonstances douloureuses, je voudrais présenter mes sincères condoléances à sa famille biologique et à la grande famille des Forces armées de Côte d’Ivoire”.