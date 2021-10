Mort par accident de l’humoriste Mbaye “Sapar Sapar”: Moustapha Cissé Lô inconsolable

Le député Moustapha Cissé Lô est très “éploré” et fort “ému” par le décès accidentel de l’humoriste et influenceur sur Tik-Tok, Moustapha Mbaye alias “Mbaye Sapar Sapar”.



Réagissant dès l’annonce de cette nouvelle effarante, le responsable politique à Touba pleure un fils et un ami, révèle "Actunet". “ La mort tragique de Mbaye “Sapar Sapar” nous surprend au plus haut point. On n’en revient toujours pas. Il était un fils et un ami de toute la famille. Il était un garçon entier, courtois, affable et d’un commerce facile ”, a-t-il témoigné,.



De l’avis de l’ex-président du Parlement de la Cedeao, le défunt humoriste “ contribuait beaucoup à décrisper des moments tendus par le rire. Nous prions Allah de bien l’accueillir en son Paradis céleste. Nous présentons nos très sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tout le monde des artistes-comédiens ”.



Pour rappel, Mbaye “Sapar Sapar” a été rappelé à Dieu ce vendredi, dans un accident avec son véhicule. Deux autres personnes – des élèves – ont également péri dans ce choc.