Mort subite au stade Alassane Djigo: L’identité de la victime connue

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Août 2020 à 11:04 | | 0 commentaire(s)|

On en sait un peu plus sur l’identité de la personne morte subitement au stade Alassane Djigo, à la veille de la Tabaski. Selon L’Asnews, des sources renseignent que le défunt en question s’appelle Dominique Dacosta et il est âgé de 53 ans.



Sa dépouille a été évacuée à l’hôpital Aristide le Dantec pour les besoins d’une autopsie par les sapeurs-pompiers, après une réquisition de la Police de Pikine qui a ouvert une enquête.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos