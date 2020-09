Mort suspecte d’une patiente : des employés de Dynapharm International arrêtés à Touba La mort suspecte d’une patiente, qui avait pris un traitement et des médicaments prescrits par des agents de la multinationale Malaisienne Dynapharm International, a entraîné l’ouverture d’une enquête par la police de Touba. Trois agents Dynapharm International ont été arrêtés pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie.

L’exercice illégal de la médecine et de la pharmacie fait encore des victimes à Touba. Trois agents de la multinationale Dynapharm International, qui consultent et vendent des médicaments à Touba, ont été interpellés, avant-hier, par la police spéciale de Gouye Mbinde dans la ville sainte, selon l’info recueillie chez « Vox Populi ».



C’est à la suite de la mort suspecte d’une patiente qui aurait acheté leurs médicaments, après une consultation faite dans leurs locaux de Touba 28, que la police a été saisie. Le médicament mis en cause a été prescrit par ses soi-disant pharmaciens qui exercent illégalement la profession de pharmacien sans autorisation dans la ville sainte, rapporte une source médicale professionnelle.



La personne qui est décédée dans une structure hospitalière de Touba aurait fait des révélations avant de rendre l'âme. L’hôpital a ensuite alerté la police sur cette mort suspecte. La victime, nous dit-on, est morte des suites de terribles maux de ventre et de vomissements, après avoir consommé le médicament prescrit sur place par les agents de Dynapharm International.



