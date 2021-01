Morts du Covid-19: L'hécatombe à domicile, 20 enterrements par jour à Yoff Les décès liés à la pandémie de Covid-19 dans les hôpitaux et les chiffres quotidiens du ministère de la Santé ne représentent qu'une faible part de la mortalité par rapport au drame constaté dans les maisons.



" Des cas de décès liés au Covid-19 sans test et hors hôpital, n'entrent pas parfois dans le bilan officiel des victimes du coronavirus ", d'après des sources médicales de "Rewmi Quotidien".



En effet, le nombre général de cas de covid-19 est lui aussi largement sous-évalué. Toutefois, précise le journal, les décès à domicile ne sont pas dissimulés, mais ne sont simplement "pas mesurés".



20 enterrements par jour au cimetière de Yoff



Pour preuve, depuis la survenue de la seconde vague, il y a une augmentation vertigineuse des enterrements dans les cimetières. D'ailleurs, le nombre de défunts pris en charge au cimetière de Yoff, est effrayant.



" Ici, on enterre d'habitude environ 3 à 4 personnes par jour. Mais, depuis quelques jours, ça tourne plutôt autour de 20 enterrements ", révèle un employé du cimetière de Yoff.



" C'est bien pire que ce qu'on voit aux infos, c'est grave ", déplore-t-il, tout en creusant des tombes à la chaîne pour anticiper sur les cercueils qui arriveront le lendemain.

