Mosquées: Les imams et oulémas suspendent les prières du vendredi Les imams et oulémas du Sénégal ont finalement pris la décision de suspendre les prières du vendredi ainsi que la célébration des mariages dans les mosquées. Objectif: éviter de transformer ces lieux de prière en lieux de propagation du Covid-19.



«L’imam Elhadj Moustapha Gueye Demande à tous les imams appartenant à notre association, de suspendre les prières du vendredi et la célébration des mariages dans les mosquées», a expliqué l’imam Ousmane Sarr, porte-parole des imams et Oulémas du Sénégal. La décision fait suite à l’interdiction de tout rassemblement public.



«Comme vous le savez, les prières publiques constituent des rassemblement où il y a des éternuements, des salutations, où des gens toussent. Ce qui peut contribuer à la propagation de l’épidémie. Donc l’imam Moustapha Gueye exhorte les populations à ne pas aller au suicide», précise M. Sarr. Son président compte informer tous les imams et oulémas du pays de la décision.



