Motion de soutien de BBY à Kaolack: L’engagement de Pape Mademba Biteye, loué

Le Cadre de concertation et d'action des partis alliés, mouvements affiliés et sympathisants félicite et remercie Pape Mademba Biteye pour son soutien sincère, franc, loyal et inlassable à son égard.



Ainsi, ledit cadre, confirme à travers cette motion, sa satisfaction relative au compagnonnage avec le Président de Kaolack sur les rampes de l'émergence, et affirme dans le même mouvement sa ferme volonté à le soutenir dans son action politique basée sur l’éthique et les valeurs républicaines conformément à celles incarnées par le Président Macky Sall.



En définitive, le Cadre de Concertation et d'action s'engage à ne ménager aucun effort pour réélire le Président Macky Sall en 2024 sous la direction de son Coordonnateur, El hadji Bou Goumbala avec les orientations du DG de la Senelec.