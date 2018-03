Mouhamadou Makhtar Cissé, DG Senelec: «Nous sommes prêts à nouer tous les partenariats féconds pour satisfaire notre clientèle »

Dans le cadre de la réalisation de son plan stratégique 2016 – 2020 et en conformité avec la lettre de politique sectorielle du développement du secteur de l’énergie et du document référence du Plan Sénégal Emergent, Mouhamadou Makhtar Cissé, le DG de SENELEC a déclaré ce vendredi à Dakar que « Senelec est prêt à nouer tous les partenariats féconds pour satisfaire sa clientèle ». Et c’est dans ce même ordre d’idées que Senelec a signé vendredi des accords de partenariats avec les structures Enedis, EDF et Smartgrids, en présence du Président du Directoire de Enedis, de la Directrice Général de EDF International Networks.

