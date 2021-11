Mouhamed Djibril Wade, Maire de Biscuiterie : « Que le procès de Barthélémy Dias soit renvoyé après les élections» Le jugement en appel de l’affaire Ndiaga DioBarthélemy Dias prévu mercredi dernier, n’a pas eu lieu. Évoqué devant la Cour d’Appel de Dakar, le dossier a été renvoyé jusqu’au 1er décembre prochain, sur demande de l’un des prévenus, en l’occurrence Cheikh Makiyou Siby, dont les avocats étaient absents à l’audience.

À cet effet, si ce jugement en appel ne dépendait que de Mouhamed Djibril Wade, il n’aurait pas lieu. Selon lui, il doit être renvoyé :



« Je profite pour lancer un appel à tout le monde, notamment aux autorités étatiques et aux acteurs politiques parce que personne n’a envie de brûler le pays. Je demande que le procès soit renvoyé après les élections locales. Cela permettra d’apaiser la situation.



C’est vrai que le législatif ne doit pas se mêler du pouvoir judiciaire, mais on sait que le Procureur a un rôle à jouer. La magistrature est du ressort de l’État. Il faut éviter les tensions électorales », a-t-il lancé lors d’une cérémonie de remise de fournitures scolaires, hier, dans les locaux de la mairie de Biscuiterie.



Un évènement que la mairie organise depuis trois ans, pour équiper les élèves en fournitures scolaires pour l’année scolaire 2021 – 2022, d’une valeur de 14 millions FCfa. Pour cette édition, le club Niarry Tally – Grand Dakar – Biscuiterie a pris dans son budget, 5 millions FCfa qu’il a alloués aux élèves pour des sacs.











