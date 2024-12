Mouhamed Faouzou Dème porte une candidature ambitieuse pour le Sénégal, à l'ONU Tourisme : Les détails du processus Mouhamed Faouzou Dème, expert en tourisme et ancien conseiller technique sénégalais, se lance dans une aventure inédite : briguer le poste de Secrétaire général de l'ONU Tourisme. Pour cette démarche, il appelle à l'unité nationale et sollicite un parrainage gouvernemental officiel, un soutien indispensable pour valider sa candidature auprès de l'organisation internationale.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Décembre 2024 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Le processus de candidature exige plusieurs documents essentiels :



1. Une lettre d'appui officielle du gouvernement sénégalais.

2. Une demande manuscrite mentionnant la référence de l'avis de vacance de poste (UNWTO/HHRR/VAC/17/OFSG/2024).

3. Un curriculum vitae détaillé.

4. Une déclaration d'intention exposant les grandes lignes de sa politique et de sa gestion envisagées à la tête de l'organisation.

5. Un certificat de bonne santé émanant d'un établissement médical reconnu.



M. Dème prévoit de déposer sa demande auprès du Ministère des Affaires Étrangères, dès le lundi prochain, afin qu'elle soit transmise par voie diplomatique à l'ONU Tourisme. Il a également annoncé qu'un point de presse sera organisé à Dakar, dans la deuxième semaine de janvier 2025, pour mobiliser davantage de soutiens autour de sa candidature.



Confiant dans ses capacités et dans le soutien des Sénégalais, il a déclaré : « Je suis confiant et j'ai foi en Dieu et en l'appui de tous les Sénégalais qui aiment leur pays ». Le rendez-vous est donc pris pour un défi historique : porter un Sénégalais à la tête de cette organisation internationale clé pour le développement du tourisme mondial.



