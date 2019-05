Moukhamadou Makhtar Cissé : "Le prix de l'électricité ne peut pas baisser actuellement au Sénégal"

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mai 2019 à 15:30 | | 0 commentaire(s)|

Ce n'est qu'à partir de 2022 que le Sénégal pourra baisser le coût de l'électricité, a fait savoir le ministre du Pétrole et de l'Energie. Car D'après Mouhamadou Makhtar Cissé, c'est à partir de cette année que notre pays pourra bénéficier de ses ressources pétrolières et gazières. Il s'exprimait ce matin lors de la réception des turbines du plus grand projet éolienne d'Afrique de l'Ouest, financé à coût de 200 milliards FCFA par la Grande Bretagne et les Etats-Unis.