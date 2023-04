Moundiaye Cissé : Plaidoyer pour un «parrainage optionnel»... Sur les huit recommandations formulées par le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (Cosce), en direction de la Présidentielle du 25 février 2024, une préconise de «réformer le système du parrainage» notamment à travers «l’instauration du parrainage optionnel ou alternatif par élus et des électeurs».

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2023 à 11:28 | | 0 commentaire(s)|

A ce propos, les membres du Cosce ont tenu à préciser qu’ils ne sont pas contre le principe du parrainage. D’autant plus que le Directeur exécutif de l’Ong 3D, Moundiaye Cissé, a déjà décompté une vingtaine de déclarations de candidature en vue du scrutin présidentiel.



«Le parrainage optionnel ou à la carte permet de réduire les doublons qui sont le problème principal. Si aujourd’hui, on dit, par exemple, que le candidat de Bby et celui de Yewwi peuvent être parrainés par leurs députés. Mais, ils ne vont plus prendre de parrains. Cela permettra de réduire le taux de doublon qu’on constate en général.



Ceux qui n’ont pas de députés peuvent se faire parrainer par des conseillers municipaux. On dit pour chaque candidat qui justifie d’une possibilité de se faire parrainer par un nombre de conseillers municipaux, pourra se passer du parrainage. Donc, il n’y aurait pas de rupture d’égalité», a-t-il expliqué.

Bes Bi



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook