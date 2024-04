Mourides, Catholiques et Tidjanes célèbrent ensemble Bamba

Mont-Rolland, dans le département de Tivaouane, est une commune à majorité catholique, mais avec une bonne présence des communautés mourides et tidjanes. C’est d’ailleurs ce qui fait le charme de la commune où, selon le Maire Yves Lamine Ciss, le dialogue islamo-chrétien est vécu dans les cœurs, les esprits et les familles depuis la nuit des temps.



En effet, toutes ces communautés se retrouvent dans la même famille, quand il s’agit de décès, de mariage, de baptême, etc. Mais c’est aussi dans cette même cohésion qu'elles viennent de célébrer la journée internationale dédiée à Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, fondateur du mouridisme, renseigne L'As.



Ainsi, les mourides, les catholiques, les tidjanes ont marché ensemble de Mont-Rolland fief des catholiques à Ndiaye Bop celui des mourides. L’édition 2024 de cet évènement inscrit dans l’agenda de la commune a été rehaussée par la présence de Serigne Cheikhouna Mbacké. Selon Abdou Khadre Faye, Président du comité d’organisation, l’idée d’organiser cette journée internationale, qui est à sa 5e édition, est venue d’une discussion entre 5 amis.

