Mourinho voit le Sénégal premier de son groupe

José Mourinho, l’entraîneur de Manchester United s’est donc livré à un exercice qu’on est à peu près tous en train de faire ces derniers jours : pronostiquer les vainqueurs de chaque groupe de la Coupe du monde. Et bonne nouvelle, le coach aux deux Ligues des champions place le Sénégal premier de son groupe. Et vu qu’il voit Belgique finir second du groupe G, on partirait ainsi sur une huitième de finale Sénégal-Belgique.

Quant au second du groupe, Mourinho mise sur la Pologne, premier adversaire des "Lions" au Mondial.



Pour les autres équipes africaines, le technicien portugais voit également le Nigéria franchir l’obstacle de la phase de poules à la deuxième place, derrière l’Argentine (groupe D). Par contre, il ne voit pas le Maroc, la Tunisie ou encore l’Egypte franchir le premier tour.











Le Quotidien