Mourtala Seck Noo Lank: "on n'acceptera plus les dérives de ces politiciens comme Barthélemy Dias... Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mai 2022 à 05:16 | | 0 commentaire(s)| Le Coordonnateur général du Collectif Noo Lank, Mourtala Seck, dans un entretien avec Leral Tv s'est prononcé sur les sujets brûlants de l'actualité sur la hausse des prix des denrées alimentaires, sur les législatives et les supputations de corruption de leur Collectif. "Noo Lank n'a jamais demandé de l'argent pour assister les populations". Il en a profité pour recadrer Barthélemy Dias qui se doit de "respecter les sénégalais. Il doit savoir que c'est la DGE qui a cautionné sa victoire et sa participation. De manière générale, les politiciens doivent respecter les sénégalais. Personne parmi eux n'a posé les pieds dans nos marches alors que c'étaient des revendications publiques", a-t-il rappelé.



