Moussa Aidara démasqué : Le vigile jouait au faux policier

L’agent de sécurité Moussa Aidara, domicilié au quartier Plateau de la commune de Tambacounda, a été placé sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Tambacounda. Il est poursuivi pour usurpation de fonction et extorsion de fonds. Se faisant passer pour un policier en service au commissariat central de Kédougou, il avait mis en place un stratagème lui permettant de renflouer ses finances et de voyager sans encombre entre Kédougou et Tambacounda. Il s’est présenté comme un agent de police pour convaincre un camionneur de le transporter jusqu’au village de Hamdallaye Pont, sur la route nationale n°6, où son périple s’est arrêté. C’est lors d’un contrôle routier de routine effectué par la brigade routière de la gendarmerie de Tambacounda que Moussa Aidara a été repéré. Confortablement installé sur le siège passager d’un camion semi-remorque, il portait une tenue de police dépourvue d’attributs officiels, dans une tentative de duper même les gendarmes les plus attentifs. Fort d’une audace remarquable, il s’est présenté comme un membre du commissariat central de Kédougou. Mais les gendarmes ont rapidement démasqué l’imposteur. Conduit à la brigade de gendarmerie, le faux policier a fini par craquer sous les questions des enquêteurs, avouant être un simple vigile. La fouille de son sac a révélé la présence d’une arme factice, renforçant les charges contre lui. Cet acte lui a valu une incarcération à la maison d’arrêt de Tambacounda, en attendant sa comparution devant le juge ce mercredi 26 février.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-78984-moussa-aidara-...

