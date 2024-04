Moussa Balla Fofana après sa nomination: « nous tendons la main (…) pour bâtir ensemble des cadres de vie reluisants, sécurisés et dynamiques. ». Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2024 à 00:20 | | 0 commentaire(s)|

Nommé Ministre de l'urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana a exprimé des mots de gratitude à l’endroit du Chef de l’Etat, du Chef du gouvernement et du peuple sénégalais.



« C'est avec humilité, que nous mesurons la grande confiance et les nombreuses attentes placées en notre modeste personne. Je réitère mon engagement et ma détermination à servir le peuple sénégalais avec passion, abnégation et efficience. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Le président de la République SEM Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, Son Premier Ministre M. Ousmane SONKO, ainsi que le peuple sénégalais pour l'honneur immense que représente ma nomination en tant que Ministre de l'Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l'Aménagement du territoire. », a confié le nouveau chef dudit département. Moussa Balla Fofana appelle ainsi tous les acteurs du secteur à une collaboration active pour relever le défi.



« Nos territoires doivent traduire l'expression de notre ingéniosité, de notre cohésion mais surtout les lieux du développement durable et du plein épanouissement des populations. Ainsi nous tendons la main à l'ensemble des acteurs d'ici et de la diaspora pour bâtir ensemble des cadres de vie reluisants, sécurisés et dynamiques. Que Dieu bénisse le Sénégal, et que notre unité soit toujours notre force», a conclu le nouveau membre du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Moussa-Balla-Fofana-apre...

Accueil Envoyer à un ami Partager