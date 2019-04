Moussa Bocar Thiam : " Je ne suis plus membre du Parti socialiste à compter d’aujourd’hui " Moussa Bocar Thiam annonce sa démission du Parti socialiste. En conférence de presse de ce samedi, le désormais ex-porte-parole des « Verts de Colobane» est revenu sur les raisons de son départs et a annoncé dans la foulée son adhésion à l’Alliance pour la République de Macky Sall.

