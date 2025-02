Moussa Bocar Thiam charge Ousmane Sonko : « Il est temps de mettre fin à ses manipulations… »

Moussa Bocar Thiam a vivement critiqué la politique et les méthodes de l’opposant Ousmane Sonko, qu’il qualifie de "manipulateur" ayant plongé le Sénégal dans une période de division et de violence. Selon Me Thiam, Sonko, en tant que leader de l’opposition, a su exploiter les frustrations populaires pour rallier la jeunesse à son projet politique, tout en promouvant un discours de haine et de mépris à l’égard des institutions du pays. L’ancien ministre déplore la manière dont Sonko a instrumentalisé les difficultés économiques et sociales pour entretenir un climat de tension et de méfiance envers le gouvernement de Macky Sall.



L’ancien ministre souligne que cette manipulation, qui a atteint son apogée entre 2021 et 2024 avec des scènes de violence et de saccages, a fait naître un climat d’instabilité dont les effets sont encore visibles aujourd’hui. Pour lui, l’histoire retiendra que Sonko et ses alliés ont failli au moment où le pays avait besoin de stabilité et de solutions concrètes. Le maire de Ourossogui appelle donc à un retour à la raison et à la recherche de solutions collectives, loin des manipulations politiques.

