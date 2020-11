Moussa Diaw sur l'entrée d'Idrissa Seck dans le gouvernement: "c'est un fin stratège politique" L’enseignant-chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Moussa Diaw estime que le leader de Rewmi, drissa Seck est fin politiquement. Il a des expériences et généralement il fait des calculs politiques. Il peut se tromper. Pour lui, maintenant, la question est de savoir si cette alliance va être durable. C’est ça la grande question. Est-ce qu’il pourra avoir une marge de manœuvre pour adopter sa stratégie. Parce que ce qui est visé actuellement, c’est la présidentielle de 2024.

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Novembre 2020 à 05:16 | | 0 commentaire(s)|

“Compte tenu de la situation, la question du troisième mandat est tournée. Il n’est plus question de parler de troisième mandat. Et donc les logiques politiques voudraient que les rapports de force changent au niveau de la majorité”, affirme Moussa Diaw.



D’après l’enseignant-chercheur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, Idrissa Seck veut se positionner pour remplacer Macky Sall si jamais il quitte le pouvoir en 2024. Et c’est ça son calcul politique. On verra plus tard comment cela va se passer.



Selon ce dernier, Idrissa Seck est gagnant sur ce coup. Mais comme on est dans une alliance machiavélique, de fins stratèges politiques, on verra qui va gagner et qui va perdre dans ces rapports de force

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos