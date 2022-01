Moussa Diédhiou YAW: "Les populations ont adopté notre programme et savent qu'on peut les libérer..." Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Janvier 2022 à 19:56 | | 0 commentaire(s)| Selon Moussa Diédhiou, mandataire, "sur les 19 communes, Yewwi Askan Wi en a obtenu treize (13), ce qui est une première dans l'histoire des locales". Ce membre de YAW remercie la population et félicite les membres de la coalition. A l'en croire, "les sénégalais on adapté leur programme et savent que seule leurs coalition peut les délivrer de ceux qui sont là", a-t-il dit.



