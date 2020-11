Moussa Diop, ancien DG de Dakar Dem Dikk, prend date et annonce sa candidature pour 2024 Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Novembre 2020 à 17:13 | | 0 commentaire(s)|

Apparemment l’ex DG de DDD est décu de voir le parti du president du CESE Idrissa Seck dans le gouvernement. « Si je savais que Macky Sall allait donner tout le fruit du travail que nous avons fait à Idrissa Seck et autres, je ne l’aurais pas soutenu », a déploré le leader de la […] Apparament l’ex DG de DDD est déçu de voir le parti du president du CESE Idrissa Seck dans le gouvernement. « Si je savais que Macky Sall allait donner tout le fruit du travail que nous avons fait à Idrissa Seck et autres, je ne l’aurais pas soutenu », a déploré le leader de la coalition Ag Jotna,

Me Diop annonce également sa candidature aux prochaines échéances électorales et planifie sa feuille de route.

« À partir d’aujourd’hui, je lance la longue marche et je sillonnerai tous les départements du pays », a lancé Me Moussa Diop devant ses militants. La semaine dernière, il annonçait, sur sa page Facebook, sa candidature à la prochaine présidentielle. Les déçus du Macky commencent à se compter.



Source : Source : https://letemoin.sn/moussa-diopp-ancien-dg-de-dem-...

