Moussa Diop réclame 500 millions FCfa à Oumar Boun Khatab Sylla et à «L’As»

Vendredi 5 Février 2021

Pour atteindre Oumar Boun Khatab Sylla, nouveau Directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop tire sur tout. Même la presse qui relaie ses attaques contre son successeur à la tête de la société de transport publique, n’est pas épargnée.



Me Moussa Diop a servi une citation directe à comparaitre au quotidien «L’As», qui a commis le péché mignon d’avoir rapporté comme tout le monde la conférence de presse d’Oumar Boun Khatab Sylla, qui a soulevé des griefs dans la gestion de son prédécesseur.



Mais bon ! Me Moussa Diop qui en veut peut-être à «L’As» pour on ne sait quelle raison, a décidé de traîner le canard en justice, informe le journal. Une vilaine stratégie de Me Diop pour espérer atteindre le directeur de Dakar Dem Dikk, Oumar Boun Khatab Sylla. Il réclame 500 millions FCfa à «L’As» et à M. Sylla. Le procès est prévu pour le 12 mars 2021.

