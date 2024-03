Moussa Sow Walaldé fait une démonstration de force à Podor

Moussa SOW, le lion du lion de l’Iles À Morphil et du Dierry, leader départemental, s'est également distingué lors de la tournée du Président Amadou BA dans le département de Podor. Loin de sa base natale de Walaldé, il a réussi à Doumga Lao le pari de la mobilisation loin devant d'autres responsables qui ont accueilli le candidat de la Coalition Benno Bokk Yakar dans leur propre commune.



L'île à Morphil est ce vaste territoire qui s'étend sur plus de 200km de long et une largeur qui atteint jusqu'à 20km selon les courbes du fleuve Sénégal et de son défluent LE DOUE qui scinde le département de Podor en deux zones.



Riche de son potentiel hydroagricole inégalable avec plus de 120 villages et hameaux l'île à Morphil reste un fief inexpugnable du maire de walalde très populaire dans cette partie depuis sa prime jeunesse.



C'est un terrain conquis au profit de Amadou Ba auquel Moussa Sow ajoute sa forte représentativité dans les 22 collectivités territoriales de Podor.



Le coordonnateur est une véritable force tranquille que Macky Sall connaît parfaitement et lui fait grande confiance.

Récemment Mr Sow a rassemblé des milliers de résidents de l'île à Morphil pour plébisciter la dénomination de la route bitumée en cours de finition sur 201km" ROUTE MACKY SALL DE L'ILE A MORPHIL".