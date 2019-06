Moussa Sow, nouveau coordonnateur de la Cojer: « Il est hors de question de laisser le terrain à l’opposition »

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Juin 2019 à 08:59

A peine nommé à la tête de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer), Moussa Sow a engagé la bataille contre les pourfendeurs du pouvoir. Première décision: un grand rassemblement ce vendredi à la place de l’Obélisque. Car pour lui, il est hors de question de de laisser le terrain à l’opposition.



« Nous allons marcher vendredi pour dire à l’opposition d’arrêter, pour dire stop à cette opposition qui est dans une logique de diabolisation, de manipulation, de sabotage et même, de banditisme », lâche-t-il, faisant allusion à la plateforme « Aar Li Nu Bokk », laquelle a prévu une marche ce vendredi avec la Coalition des syndicats des enseignants sur l’avenue Bourguiba.



Le remplaçant de Thérèse Faye se dit convaincu que « cette opposition veut mettre le pays à feu et à sang ». La Cojer ne sera pas seule dans son combat. D’après Les Echos, des jeunes de la majorité présidentielle de la banlieue regroupés autour de la plateforme « Samm Sunu Rew », entendent aussi marcher, à 15 heures, de l’université à la place de la Nation ex-’Obélisque.

