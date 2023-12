Moustapha Bâ rend hommage à « ses » hommes

A tout seigneur, tout honneur ; nous sommes ici pour parler de budget, je commencerai donc par le Directeur général du Budget, monsieur Maguette Niang. Ceux qui me connaissent bien, sur le plan personnel, savent que c’est mon condisciple de l’ENEA et mon ami depuis plus de trente ans. Cher Maguette, que de chemin nous avons parcouru depuis nos années d’étudiants ! Mais je suis ravi et chanceux de pouvoir compter, dans les challenges extraordinaires auxquels nous faisons face quotidiennement, sur ton engagement, sur ta compétence et sur ta loyauté. La deuxième personne à qui je voudrais rendre hommage n’est pas avec nous en ce moment, mais elle mérite nos félicitations et nos remerciements : je veux parler de l’Inspecteur général d’État Abdourahmane Dièye. Son bilan en tant que Directeur général des Douanes est connu et apprécié de tous. Nous lui souhaitons une belle suite de carrière, sous la protection du Tout-Puissant. Mais il faut reconnaître que la Douane, le ministère des Finances et l’État du Sénégal, ne perdent pas au change, avec son remplaçant : le Colonel Mbaye Ndiaye, que je n’ai pas besoin de vous présenter. Monsieur le Directeur général, je vous salue et je vous souhaite plein succès dans votre nouvelle mission. Vos qualités professionnelles et humaines, mais aussi vos remarquables états de service, nous rassurent sur votre capacité à relever les défis qui s’annoncent

Pour rester sur les recettes, je profite de l’occasion pour rendre hommage au Directeur général des Impôts et des Domaines, monsieur Abdoulaye Diagne. Monsieur le Directeur général, vous avez prouvé en l’espace de quelques mois, que le président de la République et le Premier Ministre avaient eu raison de faire confiance à une nouvelle génération de managers publics, dont vous êtes l’un des plus talentueux représentants. Il suffit de voir la progression des recettes fiscales entre 2023 et maintenant, 693,3 milliards FCfa, soit une hausse de 20%). Il suffit de voir l’ampleur des réformes que vous avez engagées, dans la continuité de votre prédécesseur, M. Bassirou Samba Niasse, dont je salue également l’action. Appartient aussi à la jeune génération, monsieur Bamba Kâ, qui préside aux destinées de la Direction générale du Secteur financier, avec beaucoup de talent et d’engagement. Enfin, last but not the least, comme on dit, je voudrais rendre hommage au Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, monsieur Cheikh Tidiane Diop, l’homme qui gère la caisse de l’État. Lui aussi est mon ami, puisque cela fait bientôt un quart de siècle que nous nous croisons dans les coulisses de la gestion des finances publiques du Sénégal…