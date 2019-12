Moustapha Cissé Lô: "Les trafiquants de drogue ont des complices au Sénégal »

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 09:05 | | 1 commentaire(s)|

Le parlementaire Moustapha Cissé Lô maintient ses accusations sur le trafic de drogue au Sénégal. Il précise avoir par devers lui, des rapports, provenant surtout de la Cedeao, sur la drogue au Sénégal.



Ainsi, il soutient qu’il y a bel et bien des immeubles, des voitures et autres biens construits et achetés avec l'argent de la drogue. Il reste d’avis que les trafiquants ont des complices à l'intérieur du pays.



« Si le procureur m'appelle, je lui donnerais des pistes claires et précises. Je maintiens mes propos par rapport à la drogue au Sénégal et son utilisation par des personnes qui utilisent l'argent issu de ce trafic pour le blanchir dans la construction d'immeubles à Dakar », insiste-t-il.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos