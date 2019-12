Moustapha Cissé Lô: « On n’est pas esclaves de Macky Sall »

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Décembre 2019 à 10:03

Bien que ses sorties médiatiques soient décriées par certains militants de la majorité, Cissé Lô continue de dénoncer l’organisation du parti et la politique gouvernementale.



« Je vais le dire haut et fort. Que ça déplaise aux partisans de l’APR ou à mes détracteurs. Le parti n’appartient pas à Macky Sall et nous ne sommes pas ses esclaves. Je le répète ici, les semences de l’arachide vont à des non ayants-droit », a-t-il dit. Il ajoute: « Aujourd’hui, beaucoup de gens se réclament fidèles de Macky Sall, parce qu’il a le pouvoir et des prébendes à distribuer ».

