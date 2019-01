Moustapha Cissé Lô: « Ousmane Sonko a les mains sales »

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Janvier 2019

Le Groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar (Bby) annonce une commission parlementaire ce lundi pour entendre Ousmane Sonko. Ce dernier a répondu, depuis Ziguinchor, qu’il n’y défèrera pas. Mais le premier vice-président de l’Assemblée nationale estime que cette commission est nécessaire.



« Il est tout à fait normal que les parlementaires, dans le souci de connaître la vérité, mette en place une commission d’enquête afin que la lumière jaillisse sur l’affaire des 94 milliards, qui commence à agacer les Sénégalais », a dit Moustapha Cissé Lô hier, en marge de sa visite à la Foire internationale de Kaolack (Fika).



Le responsable de l’Alliance pour la République (Apr) a sévèrement critiqué le leader du Pastef qui, selon lui, a « les mains sales ». « Un homme qui ne fait en réalité que dire des contre-vérités. Si Sonko a raison, il faudrait que justice soit faite, mais s’il s’avère qu’il n’a pas dit la vérité, il devrait aussitôt être poursuivi et condamné pour diffamation, entre autres », a ajouté M. Lô, qui relève, toutefois, que Sonko a « l’habitude de dire des contre-vérités et de verser dans l’affabulation ».



M. Moustapha Cissé Lô soutient, de toute façon, que le candidat de la coalition « Sonko Président » n’est pas aussi propre qu’il veut le faire croire aux Sénégalais.











Le Quotidien

