Moustapha Cissé Lô à Mbaye Ndiaye : « Personne ne me sermonne en public « Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Décembre 2019 à 15:57 | | 0 commentaire(s)| Venu assister au Thiant annuel organisé par Moustapha Cissé Lo, l’ancien ministre Mbaye Ndiaye a exhorté ce dernier a lâcher du lest et éviter les querelles avec ses camarades de Parti. Un discours qui n’a pas du tout plu au vice-président de l’assemblée nationale. Regardez….



