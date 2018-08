Moustapha Cissé Lô:« je connais la méthode pour réélire Macky Sall au premier tour en 2019 » Fidèle à son habitude, le président du Parlement de la Cedeao, Moustapha Cissé Lô, n’a pas dérogé à la règle. Connu pour son langage véridique, il a rappelé à ses camarades de parti et de la mouvance présidentielle, qu’il ne faut pas se voiler la face. Car dit-il, pour élire Macky Sall en 2019, la lutte sera âpre, notamment à Dakar.

Lundi 13 Août 2018

« La bataille de Dakar ne sera pas facile. Je suis prêt. Je vais engager le combat dans les 19 communes pour amasser le maximum de voix possible pour la réélection de Macky Sall. Je connais la méthode qu’il faut et la manière, pour donner une victoire éclatante à Macky Sall au soir du 24 février 2019 », a fait savoir le vice-président de l’Assemblée nationale. Pour arriver à ses fins, il a déjà pris son bâton de pèlerin pour sillonner le pays. Et le signal serra donné le 30 septembre lors du lancement de son mouvement politique.



« Je peux me rendre à Pikine, Guédiawaye, Touba et… Diourbel pourvu que ce soit pour la réélection de Macky Sall dès le premier tour avec une victoire entre 55 voire 65% », a-t-il déclaré, avant de conclure sous les ovations du public.













Libération

