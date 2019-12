Moustapha Diakhaté: " J'ai été informé de mon limogeage via les réseaux sociaux"

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Décembre 2019 à 17:53 | | 0 commentaire(s)|

Moustapha Diakhaté, ancien ministre-conseiller du président de la République est revenu sur les circonstances dans lesquelles, il a été informé de son limogeage en novembre dernier, après sa sortie sur l’éventuel 3e mandat de Macky Sall.



« C'est par les réseaux sociaux que j'ai appris mon limogeage. C'est pour cela que j'ai tenu aussitôt à le remercier via les réseaux sociaux », révèle Moustapha Diakhaté, sur le plateau de "Face 2 Face », dimanche.



Diakhaté qui affirme qu’il n’est pas du tout intéressé par une quelconque nomination, ajoute qu'"il avait l'intention de démissionner de son poste de chef de cabinet du président de République, dès sa prestation de serment, mais, on l'en a dissuadé



L'ancien président du Groupe parlementaire de la coalition au pouvoir dit ne ressentir aucune amertume à l'encontre de Macky Sall.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos