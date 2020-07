Moustapha Diakhaté : Macky Sall ignore les missions de l’IGE

Décidément ! Le torchon brûle vraiment entre le Président Macky Sall et ses deux ‘’Moustapha‘’. Selon l’As, si ce n’est pas Moustapha Cissé Lo qui déballe, c’est Moustapha Diakhaté qui tire à bout portant sur le régime.

Et cette fois, ajoute le journal, c’est le dernier susnommé qui profite de la publication des rapports de l’IGE pour critiquer ouvertement la gestion de son ancien patron.



« Manifestement, le Président Macky Sall ignore les missions de l’Inspection générale d’Etat (IGE). Les rapports sur l’état de la Gouvernance et de la Reddition des Comptes qu’elle produit ne sont pas des invites à l’introspection collective ou individuelle », a fait savoir l’ancien proche du président Sall.



Des propos qui sonnent comme une réponse de l’ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar au commentaire du chef de l’Etat, après avoir reçu les rapports de l’IGE « Il s’agit d’outils d’aide à la décision pour permettre à l’Exécutif de bien agir aux fins d’améliorer les performances des services publics par la promotion de la bonne gouvernance et par l’égal accès de tous les Sénégalais aux services sociaux de base, de disposer d’une bonne information pour prendre des mesures pertinentes et en temps opportun », a-t-il ajouté.





