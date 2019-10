Moustapha Diakhaté : "Nul ne peut avoir plus de deux mandats consécutifs"

La question d'un 3e mandat de Macky Sall alimente l'actualité politique depuis le limogeage de Sory Kaba. Dans une vidéo, Moustapha Diakhaté imite l'ex- Directeur des Sénégalais de l'extérieur : "La loi fondamentale a réglé la question du 3e mandat. Il est dit que nul ne peut avoir plus de deux mandats consécutifs".



L'ancien député de mettre en garde le chef de l'État s'il a des velléités de se représenter en 2024. Et de rappeler à Macky Sall le "faux pas forcé" de Wade en 2012. "Je me suis opposé à la volonté de Wade d'avoir un autre mandat parce qu'il voulait nous imposer une monarchie", rappelle Diakhaté.

Offensif à souhait, l'ancien chef de cabinet du Président de la République, dont les propos ont été rapportés par Walf Quotidien dans sa livraison de ce mercredi, d'ajouter : "Macky Sall doit aller plus vite pour tenir les promesses qui lui ont valu un deuxième mandat".



